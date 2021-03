So viele Menschen verfolgten das Royal-​​Interview

17,1 Millionen Zuschauer in den USA

Der US-Sender CBS hatte sich die Ausstrahlungsrechte von Oprah Winfreys (67) Produktionsfirma Harpo Productions gesichert und dafür umgerechnet zwischen 6,6 und 8,3 Milionen Euro hingeblättert. Die Rechnung ging auf: Alleine in den USA verfolgten rund 17,1 Millionen Menschen das große Oprah-Interview mit Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) am Sonntagabend.

Laut «Forbes» war der Talk das meistgesehene Entertainment-Special seit der Oscar-Verleihung im Februar 2020. Es sei die beliebteste Show des Abends gewesen.

12 Milliarden Social-Media-Impressionen

Auch auf Social Media dominierte die Sendung: Laut CBS sollen rund 12 Milliarden Einträge in sozialen Netzwerken verzeichnet worden sein. Wie «Entertainment Weekly» berichtet, trendete #Meghan in den USA sogar 12 Stunden lang, ebenso #OprahMeghanHarry und #Archie. Auch #AbolishTheMonarchy («Schafft die Monarchie ab») trendete zwischenzeitlich.

Verärgerte Royal-Fans in Großbritannien

In Harrys Heimat guckten die Zuschauenden zwischenzeitlich in die Röhre: Zahlreiche Royal-Fans meldeten technische Probleme, als sie am Montagmorgen das Interview auf ITV schauen wollten. Ein Sündenbock war rasch gefunden – Twitter-User witzelten, dass wohl die Queen höchstpersönlich den Stecker gezogen hat.

Einschaltquoten aus Großbritannien gibt es bislang nicht. Es werden jedoch Vermutungen aufgestellt: So rechnet die «Sun» mit fünf bis sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. «The Sunday Times» ist etwas optimistischer und erwartet rund 10 Millionen Personen.

Schon jetzt scheint damit festzustehen: Mit Lady Dianas legendärem TV-Interview von 1995, als sie über Kontrahentin Camilla Parker (73) sprach, konnte die Oprah-Show nicht mithalten. Damals schalteten laut «The Sun» knapp 23 Millionen Menschen ein.

30 Prozent Marktanteil in Deutschland

In Deutschland war der Talk am Montag bei RTL zu sehen, wo man den geplanten Programmablauf kurzerhand über Bord warf. Durchschnittlich 2,69 Millionen Zuschauer verfolgten das Interview am Nachmittag, berichtet Dwdl.de. In der Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren brachte es ein «Exclusiv Spezial» mit 860.000 Zuschauern auf einen Marktanteil von 28,8 Prozent. Damit war RTL klarer Marktführer.

(L'essentiel/Katja Fischer)