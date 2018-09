Das verführerische Lächeln der neuen Miss Lorraine

Sie ist die Schönste im ganzen Landesteil: Die 21-jährige Emma Virtz aus Villers-lès-Nancy ist zur Miss Lorraine 2018 gewählt worden. Sie übernimmt das Krönchen von Cloé Cirelli, die den Schönheitswettbewerb ein Jahr zuvor gewonnen hatte.

Die feierliche Überreichung fand am vergangenen Samstag in Vittel in den Vogesen statt. Virtz wird ihre Region am 15. Dezember bei der Wahl zur Miss France im Stadion Pierre Mauroy in Villeneuve-d'Ascq vertreten.

Félicitations à Emma Wirtz élue Miss Lorraine pour #MissFrance2019 pic.twitter.com/YkmOf9yiBD — Miss France (@MissFrance) 8. September 2018

(L'essentiel)