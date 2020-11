Meghan Markle erlitt Fehlgeburt

Meghan Markle und Prinz Harry hatten ein zweites Kind erwartet. Im Juli 2020 hatte Markle eine Fehlgeburt erlitten.

In der New York Times hat Markle ein Essay veröffentlicht, in dem sie über den Verlust ihres Babys schreibt.

Sie passte gerade auf ihren Sohn Archie auf, als sie einen Krampf im Unterleib verspürte. «Ich wechselte Archie die Windeln und auf einmal hatte ich große Schmerzen», so Markle. «Ich sank auf den Boden mit Archie in meinen Armen und begann, ein Lied zu summen, um uns beide zu beruhigen – ich wusste, etwas stimmt nicht.»

« Ich fragte mich, wie wir diese Trauer verarbeiten werden »

Stunden später sei sie im Krankenhaus gewesen, Harry sei die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen. «Ich hielt seine Hand und küsste ihn, wir beide mussten einfach nur weinen», schreibt die US-Amerikanerin weiter. «Ich starrte an die kalten, weißen Wände und fragte mich, wie wir diesen Verlust jemals verarbeiten können.»

Die 39-Jährige will mit ihrem Essay, ein Tabu brechen, dass in der Öffentlichkeit kaum über Fehlgeburten gesprochen wird: «Ein Kind zu verlieren bedeutet, enorme Trauer zu verspüren – vielen widerfährt es, aber gesprochen wird kaum darüber.»

(L'essentiel/Bianca Lüthy)