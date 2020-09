Jackass-​​Star Stevie Lee verstorben

Der britische Wrestler, Schauspieler und Reality-Star ist am Mittwoch verstorben. Der Tod sei unerwartet eingetreten, teilte seine Familie mit, wie der britische Mirror berichtet. Eine genaue Todesursache gab sie nicht bekannt. Sie sammelt auf einer Crowdfunding-Plattform Geld, um für die Begräbniskosten aufkommen zu können.

Der kleinwüchsige Stevie Lee war insbesondere beim britischen Publikum sehr beliebt. Bekannt wurde er durch Auftritte in einem Film der Kultshow Jackass sowie als Wrestling-Star. Dort trat Lee unter dem Namen «Puppet The Psycho Dwarf» auf. Daneben versuchte sich Lee auch als Reality Star in verschiedenen britischen TV-Formaten.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ