Hat sich Emma Watson heimlich verlobt?

Ihre Beziehung zum Unternehmer Leo Robinton (31) hält «Harry Potter»-Star Emma Watson (30) weitgehend vor der Öffentlichkeit geheim. Zwar sind die Schauspielerin und der Geschäftsmann bereits seit 2019 ein Paar, eine offizielle Bestätigung ihrer Liebe gibt es aber bislang nicht. In einem vergangenen «Vogue»-Interview ging Watson sogar soweit, sich als «self partnered» zu bezeichnen, was bedeutet, dass sie eine Beziehung mit sich selbst führe.

Nach einem gemeinsamen Romantik-Urlaub in Mexiko soll das Paar aber nun den nächsten Schritt wagen, vermutet zumindest die britische Tageszeitung «The Sun». Das Blatt hat am Wochenende nämlich Fotos veröffentlicht, auf denen Watson und Robinton am Flughafen von Los Angeles in inniger Umarmung zu sehen sind.

Dabei fällt vor allem ein zarter, glänzender Ring an Watsons Finger auf, den sie von ihrem Partner während ihres Liebesausflugs geschenkt bekommen haben soll. Ob es sich dabei aber tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, bleibt ungewiss. Denn wie schon in der Vergangenheit schweigt Watson über Details aus ihrem Privatleben.

(L'essentiel/red)