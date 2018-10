«Hänge mit Instagrams berühmtestem Hintern ab»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist eine kleine Werbeaktion für den Herrn, der den Instagram-Account @nakedaroundtheworld betreibt und derzeit 12.000 Follower hat. Am Wochenende teilte Model, Musikerin, Moderatorin und Designerin Bonnie Strange ein Bild, auf dem sie komplett nackt am Rand eines Pools sitzt, während neben ihr ein Mann das Becken reinigt – oder zumindest so tut als ob.

Dazu schreibt die 32-jährige Deutsche: «Zusammen nackt zu sein, ist besser als allein. Hänge mit Instagrams berühmtestem Hintern rum. Zieht ihn euch rein, Mädchen und Jungs!»

Gewünschte Wirkung erzielt

Im Mai machte Bonnie Strange auf Instagram publik, dass ihr damaliger Freund sie kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter mit einem Porno-Model betrogen hatte. Ob mit Monsieur Nackt-um-die-Welt neben dem Fotoshooting noch mehr lief oder läuft, ist nicht bekannt.

Es ist längst nicht das erste Mal, dass Strange Nacktbilder auf Instagram teilte. Die gewünschte (Werbe-)Wirkung erzielt sie damit auch.

(L'essentiel/fim)