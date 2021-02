Singt Prinz Harry jetzt Karaoke mit James Corden?

Lachend sitzt Prinz Harry (36) auf dem offenen Deck eines Doppeldecker-Touristen-Busses in Los Angeles. Seinen Arm hat er leger über die Sitzlehne gelegt. Ihm gegenüber sitzt James Corden (42), die beiden unterhalten sich angeregt.

Fast könnte man meinen, es handle sich um ein privates Treffen alter Freunde auf den Paparazzi-Bildern, die am Freitag entstanden sind. Zumal sich Harry und James seit Jahren kennen: Der britische Entertainer war 2018 sogar Gast an Harry und Meghans Royal-Hochzeit in London. Gut möglich also, dass Harry mit seinem Freund eine Sightseeing-Tour in seiner neuen Heimat unternimmt.

Offener Bus statt Auto

Cordens Besuch beim einstigen Briten-Royal in Los Angeles ist in Wahrheit jedoch geschäftlich – die Kameras auf dem Bus-Deck verraten es. Es handle sich um Dreharbeiten zu einer «Geheimshow», schreibt der britische Mirror.

So geheim scheint diese Show dann aber doch nicht zu sein. Die Crew produziere eine neue Episode von «Carpool Karaoke», weiß People.com und bezieht sich auf mehrere Informanten. In der Kult-Sendung nehmen jeweils (Super-)Stars neben James Corden im Auto Platz, düsen mit ihm durch die Gegend und singen mit ihm. Statt in einem Auto sei nun einfach auf einem offenen Bus gedreht worden – Corona-konform.

«Sie sind seit Jahren Freunde und hatten eine tolle Zeit. Sie scherzten viel und lachten», schildert ein Insider. Eine weitere Quelle verrät: «Sie tourten durch Hollywood und James zeigte Harry einige spezielle Wahrzeichen. Sie unterhielten sich auch über Harrys Leben in den USA und seinen neuen Lebensmittelpunkt.»

Singt Harry wirklich?

Was auf den Bildern nicht ersichtlich ist: Das Duo wurde nicht nur von mehreren Kameraleuten, sondern auch von einer Polizeieskorte begleitet. Zudem war Harrys Security-Team vor Ort. Seine Ehefrau Meghan (39) und Sohn Archie (1) blieben dagegen zu Hause in Montecito.

Ob Prinz Harry bei James Corden tatsächlich auch zum Karaoke-Sänger wird wie seine prominenten Vorgänger, ist ebenfalls nicht ganz klar. Der britische Royal ist nicht gerade für sein Singtalent bekannt – wir erinnern uns an seine schiefe Charity-Aufnahme mit Jon Bon Jovi (58) in den Abbey Road Studios Anfang 2020. Laut Access Hollywood soll es mit Corden aber tatsächlich noch zur einer Gesangseinlage gekommen sein.

(L'essentiel/Katja Fischer)