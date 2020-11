«Hätte Menowin DSDS gewonnen, wäre er tot»

Im «DSDS»-Finale 2010 konnte sich Mehrzad Marashi nur knapp gegen seinen Konkurrenten Menowin Fröhlich durchsetzen. Für den Skandal-Sänger Menowin brach damals eine Welt zusammen. Mit seiner Musikkarriere ging es bergab, stattdessen machte er mit Alkohol- und Drogenexzessen von sich reden.

«Ich weiß nicht, ob er noch leben würde»

Trotzdem glaubt seine Frau Senay, mit der er seit Ende 2018 verheiratet ist, dass ihm ein Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» nicht gut getan hätte. «Das war damals gut, dass er nicht bei DSDS gewonnen hat. Wenn er Erster geworden wäre, dann wüssten wir heute nicht, ob er noch leben würde», gesteht sie.

Sie ist überzeugt davon, dass alles noch schlimmer gekommen wäre. «Das hätte ihm nicht gut getan. Das muss man einfach so sehen», betont sie. Der Sänger selbst kann das nur bestätigen, auch wenn es ihm schwer fällt: «Er sagt selber, er wüsste nicht, was er gemacht hätte», so Senay.

Menowin geht für TV-Show in Therapie

Jetzt versucht Menowin sein Leben endgültig in den Griff zu bekommen. In der Real-Life-Doku «Menowin – Mein Dämon und ich» begleitet TVNOW (ab sofort verfügbar) seine mehrmonatige Therapie, in einer Klinik in Hessen.

(L'essentiel/red)