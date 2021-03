Jennifer Lopez und Alex Rodriguez trennen sich

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind kein Paar mehr. Das berichtet das Portal «Page Six», das sich auf Informationen von Insidern stützt. J.Lo und A-Rod waren seit 2017 ein Paar. Im März 2019 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt.

Die Sängerin postete am Freitag auf Instagram ein Video-Zusammenschnitt aus verschiedenen Talkshows, in denen sie in den letzten Jahren zu Gast war, darunter diejenigen von Jimmy Kimmel, David Letterman und Jimmy Fallon. Dazu schrieb sie: «Finde einen guten Grund, heute zu lachen … ich sende euch allen Liebe.»

In einem Interview mit «Allure» im Februar sagte Jennifer Lopez noch, dass sie und Rodriguez eine gemeinsame Therapie gemacht hätten während der Quarantäne. «Das tat uns beiden sehr gut. Es war wirklich hilfreich für unsere Beziehung», sagte sie damals.

(L'essentiel/Reto Heimann)