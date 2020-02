Der Hochzeitstermin von Prinzessin Beatrice steht

Zweimal musste Prinzessin Beatrice (31) ihre royale Hochzeit mit Unternehmer Edo Mapelli (36) schon verschieben. Grund waren laut Palast-Insidern einerseits die Negativschlagzeilen über ihren Vater Prinz Andrew (59), der in den Pädophilen-Skandal um den verstorbenen Jeffrey Epstein verwickelt sein soll. Andererseits der Rummel um den royalen Rücktritt von Cousin Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38). Beatrice soll wegen der Verschiebung getobt haben, hieß es in der britischen Presse.

Jetzt kann die Queen-Enkelin aufatmen: Die Königsfamilie hat endlich offiziell die ersten Hochzeitsinfos bekannt gegeben, inklusive Datum.

Prinz Andrew führt Beatrice zum Altar

«Die Hochzeit Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi wird am Freitag, den 29. Mai 2020, stattfinden», heißt es in einem Statement auf Instagram. Die Vermählung werde in der Chapel Royal im St.-James-Palast abgehalten, danach lädt die Queen in den Garten des Buckingham-Palasts.

Royal-Korrespondentin Rebecca English will zudem wissen, dass Prinz Andrew seine Tochter zum Altar geleiten will, wie sie twittert.

Prince Andrew will give his daughter away, it has been confirmed #PrincessBeatrice #RoyalWedding — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 7, 2020

Wegen der Schlagzeilen um die britischen Royals dauerte es 134 Tage – ungewohnt lange –, bis die ersten Details kommuniziert wurden. Zum Vergleich: Zwischen der Verkündung der Verlobung und des Hochzeitsdatums lagen bei Prinz William (37) und Herzogin Catherine (37) gerade mal sieben Tage. Bei Beatrice' Schwester Prinzessin Eugenie (29) und Jack Brooksbank (33) dauerte es etwas mehr als zwei Monate.

(L'essentiel/kfi)