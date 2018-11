Die letzten Ferien machten Jens und Danni in Vegas

Sein Tod bewegt die Menschen: Der deutsche TV-Auswanderer, Alleinunterhalter und Multiunternehmer Jens Büchner ist am Samstag in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Mallorca im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Sein Leben lebte Malle-Jens hochtourig: Mit immer neuen Geschäftsideen, in einem Zyklus von Scheitern und Erfolg und einer Großfamilie mit fünf eigenen und drei Stiefkindern. Einblicke in seinen Alltag gibt seine offizielle Instagram-Seite, auf der Jens bis kurz vor seinem Tod noch postete. Sie zeigt, was ihm am meisten bedeutete: die Zeit mit Ehefrau Danni und den gemeinsamen Zwillingen. Und Mallorca natürlich.

