Ariana Grande zeigt, wie Panikattacken verlaufen

Bei Ariana Grande geht gerade alles Schlag auf Schlag. Erst am Wochenende releaste die 25-Jährige ihre neue Single «Thank U, Next» und heizte damit auf Instagram und Twitter Diskussionen an: Dass Ariana darüber singt, wie viel sie von ihren Ex-Freunden gelernt hat, gefiel den meisten. Andere trauten den versöhnlichen Lyrics eher weniger.

Nun gibts erneut Ariana-News: Gestern ist das Video zu "Breathin'" erschienen, einem Song aus dem aktuellen Album «Sweetener». Thema sind ihre Angst- und Panikattacken. Die Sängerin leidet schon länger darunter, das Attentat auf ihre Konzertbesucher in Manchester im Mai 2017 hat die Angstzustände aber noch verstärkt: «Als ich von der Tour nach Hause kam, ging es mir so schlecht wie nie zuvor», sagte die Sängerin in einem Interview mit der Vogue.

Im neuen Clip hat Regisseurin Hannah Lux Davis Ariana in einer leeren Bar inszeniert, auf einer Schaukel in den Wolken und in einem Bahnhof, wo die Welt im Schnellzugtempo an der Sängerin vorbeizieht. Es sind Bilder, die vom In-Watte-gepackt-sein und einer dumpfer Regungslosigkeit erzählen, Gefühlen, in denen sich Betroffene während ihrer Attacken oft wiederfinden. Im Refrain erzählt die Sängerin, was ihr in solchen Momenten als einziges hilft: Breathin' – Atmen.

(L'essentiel/Christina Duss/friday)