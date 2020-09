Spielerfrau Wanda Nara ließ Sohn Po-​​Foto schießen

Vergangene Woche hatte Wanda Nara, Influencerin und Ehefrau von Paris-Saint-Germain-Stürmer Mauro Icardi, ein Bild von sich im Bikini auf Instagram veröffentlicht. In sexy Pose, auf einer Luxusjacht vor Ibiza, ihren Hintern in die Kamera haltend. Jetzt hat sie wegen dieses Fotos eine Anzeige am Hals. Denn wie ein Bild aus der Ferne zeigt, war der Fotograf einer ihrer drei Söhne (Bild 2 in der Bildstrecke).

Der italienische Verbraucherschutzverband Codacons will Nara bei der Justiz wegen Gewalt gegen Minderjährige anzeigen, wie Corriere dello Sport berichtet. Das Bild sende «eine zutiefst falsche Botschaft an die Jüngsten», es sei ein Beispiel der Sexualisierung von Minderjährigen.

Reaktion am nächsten Tag

Nara reagierte tags darauf in einem weiteren Insta-Post, auf dem sie sich mit ihrem Sohn Valentino zeigt, auf die Vorwürfe: «Ich bin eine dieser Mütter, die ihr Leben für ihre Kinder geben würden, ohne darüber nachzudenken. Und was mich vor allem stolz macht, ist, dass sie wahrscheinlich das Gleiche für mich tun würden.»

Wanda Nara hat fünf Kinder: 3 Jungen im Alter von 11, 9 und 8 Jahren aus erster Ehe mit Sambenedettese-Spieler Maxi Lopez und zwei Töchter im Alter von 5 und 4 Jahren mit ihrem jetzigen Mann Mauro Icardi.

(L'essentiel/Karin Leuthold)