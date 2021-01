«No Angels» sollen vor dem Comeback stehen

Die Gerüchteküche brodelte bereits, als im November plötzlich all ihre Alben auf Spotify abzurufen waren und ein offizieller Account auf Instagram aufgetaucht ist. Jetzt soll nach Informationen der Bild-Zeitung tatsächlich eines der größten Comebacks der deutschen Musikszene in den Startlöchern stehen: Die No Angels wollen es noch einmal wissen!

Seit 2014 geht die Band getrennte Wege, ihr letztes Album hat die erfolgreichste Girlband Deutschlands vor zwölf Jahren veröffentlicht. Vor inzwischen sogar 21 Jahren waren Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Nadja Benaissa, Sandy Mölling und Vanessa Petruo bei der Casting-Show «Popstars» zusammengewürfelt worden. Vanessa, die schon 2003 die Band verließ, soll zwar nicht mehr dabei sein, die übrigen vier basteln den Informationen zufolge aber an ihrem gemeinsamen Comeback – und setzen dabei auf ihren bekanntesten Hit: «Daylight in your Eyes» soll für den Anfang in einer neuen Version erscheinen.

Ein genauer Termin ist nicht bekannt. Bis dahin müssen sich die Fans noch mit dem Erfolgshit von damals begnügen.

(mei/L'essentiel)