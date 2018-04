Das Album der Skandal-​​Rapper bringt Millionen ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die umstrittenen Rapper Farid Bang (31, links) und Kollegah (33) haben vergangenen Donnerstag beim deutschen Musikpreis Echo den Award für das beste Hip-Hop-Album gewonnen. Wie erfolgreich Farid und Kollegah mit «Jung, brutal, gutaussehend 3» sind, rechnet Bild.de jetzt vor.

Gemäß einer Auswertung der Plattenfirma BMG, bei denen die Musiker unter Vertrag sind, setzte das Album, das im Dezember 2017 erschienen ist, bisher allein durch Verkäufe 4,32 Millionen Euro um – Einkünfte aus Streaming nicht mit eingerechnet. 40 Prozent des Ertrages geht an die Plattenfirma, Farid und Kollegah erhalten je 15 Prozent des Gewinns, schreibt Bild.de. Die Rechte am Album habe sich das Label übrigens gegen Zahlung einer siebenstelligen Summe an die Rapper gesichert. Die Auszeichnung von «Jung, brutal, gutaussehend 3» sorgte für laute Kritik: Die Texte sind oft gewaltverherrlichend, sexistisch und bisweilen antisemitisch

