Diese Regeln der Queen muss Meghan befolgen

Der Preis für ihr Leben an Harrys Seite ist hoch: Die Queen hat Meghan Markle (33) jetzt eine Liste mit Regeln übergeben, die sie einhalten muss.

So darf die ehemalige Serien-Darstellerin nur hinter ihrem zukünftigen Gatten gehen, muss ihn immer zuerst antworten lassen und sollte keine Telefonate in der Öffentlichkeit führen. Die Queen empfindet dies als «vulgär». Auch optisch sollte Meghan immer ein Auge auf sich haben. So sind Laufmaschen, Schweißflecken oder Pickel für die Queen tabu.

Monopoly für Queen «zu bösartig»

Ebenfalls verboten sind: Zu Bett gehen, bevor Queen Elizabeth II. geht, tiefe Ausschnitte, roter Nagellack, zu kurze Röcke und Parfum.

Auch auf ihr geliebtes Gesellschaftsspiel «Monopoly» muss Markle künftig verzichten. Das beliebte Brettspiel ist im Buckingham Palace nämlich verboten. «Zu bösartig», sagt die Queen.

(L'essentiel/red)