Shitstorm für Ex-​​Monrose-​​Star Senna Gammour

Ex-Monrose-Star Senna Gammour muss gerade heftige Kritik einstecken. Der Grund für den Shitstorm sind ihre Bilder auf Instagram, die laut ihren Fans viel zu bearbeitet sind. Die 40-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren jedenfalls ganz schön verändert.

Doch wie viele ihrer Follower finden, offenbar nicht gerade zum Positiven. Mit ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss hat sich Senna jedenfalls einen richtigen Mega-Shitstorm eingehandelt. Laut ihren Fans sehe die Sängerin auf dem Bild wie Kim Kardashian aus und das Foto sei fernab der Wirklichkeit.

«Völlig unecht!»

«Wie fühlt es sich an, seine eigenen Bilder so von der tatsächlichen Realität fern ab zu bearbeiten und zu wissen, dass man niemals so aussehen wird?» oder «Wieso siehst du so aus als wärst du das nicht? Komisches Bild, völlig unecht!» heißt es in den Kommentaren.

Senna Gammour scheint die Kritik aber nicht weiter zu kümmern, bisher hat sich die 40-Jährige nämlich noch nicht zu den negativen Reaktionen geäußert.

(L'essentiel/wil)