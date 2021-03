Pietro sagt Meinung zu Wendler

War es eigentlich noch eine Samstagabendshow? Zwar plante RTL die Sendung von Knossi um kurz vor Mitternacht auszustrahlen. Ging sich aber irgendwie dann doch nicht ganz aus. Wieso die Show überhaupt von Dienstag auf Samstag verschoben wurde, scheint nicht ganz klar zu sein, ein möglicher Grund wird jedoch das Programm auf Prosieben sein, gegen welches RTL wohl einfach nicht ankommt: «Masked Singer» und im Anschluss läuft «Late Night Berlin» mit Klass Heufer-Umlauf.

Der «König des Internets» lässt sich aber nicht unterkriegen und gab auch um Mitternacht sein Bestes. Er holte sich mit ein paar Damen aus der Show «Take Me Out» ein Live-Publikum ins Studio und lud seinen Freund Pietro Lombardi ein. Diesen wollte er gleich ein wenig aus der Reserve locken mit pikanten Fragen, die von den Zuseherinnen gestellt wurden.

«Also ganz ehrlich...»

So wollte eine Frau wissen, was denn sein «guilty pleasure» sei. Also eine unangenehme Sache, die er nicht gerne in die Öffentlichkeit trägt. Pietro reagierte anders, als die Dame es erwartet hat: "Kannst du das auf Deutsch sagen?" Wohl nicht die Antwort, die sie wollte.

Bei der nächsten Frage ließ er schon etwas mehr von sich wissen. So wollte eine Zuseherin wissen, welcher Musiker ihm Geld anbieten müsste, damit er einen Song mit diesem aufnimmt. Diese Frage nahm Pietro zwar auch etwas anders wahr, erklärte dann: «Auf welchen Künstler ich gar keine Lust hab? Also ganz ehrlich, auf den Wendler habe ich gar keinen Bock!» Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde da auch keine Geldsumme reichen, um einen gemeinsamen Song aufzunehmen. Aber immerhin gab es eine Antwort.

(L'essentiel/slo)