Gaga sagt in Interviews immer exakt das Gleiche

«Es können 100 Leute in einem Raum sein und 99 glauben nicht an dich, aber einer tut es. Und das war er», sagt Lady Gaga (32) über ihren Schauspielkollegen Bradley Cooper (43). Die beiden tingeln aktuell von Interview zu Interview, um ihren neuen Film «A Star Is Born» zu promoten.

Lady Gaga scheint da auf ein altbewährtes Rezept zurückzugreifen: Wiederhole die Kernbotschaft. Oder in ihrem Fall: wiederhole immer den gleichen Satz (siehe Video).

Fans nehmen die Sängerin dafür auf Twitter auf die Schippe:

«Das erinnert mich an mich selbst, wie ich an Partys die immer gleichen Anekdoten erzähle.»

Lady Gaga repeating her "there can be 100 people in the room" at every single interview is so wholly me at any party desperately clinging to any anecdote I have ever told, I want to die!!!!!!!!!!!— Marcia Belsky (@MarciaBelsky) October 18, 2018

«Dafür verdient Lady Gaga einen Oscar.»

Honestly, @LadyGaga deserves #AStarisBorn Oscar solely so that I can hear her say, "There can be 100 people in a room and 99 don't believe in you, and just one does..." one more time at the Academy Awards.https://t.co/jF2dOdOFJBAmen.— cassidy rainforest gard (@cassidygard) October 23, 2018

Jemma hat zudem die vielleicht wichtigste Frage zum 100-Leute-Satz:

«Was passiert, wenn alle 100 Leute im Raum nicht an dich glauben und Bradley Cooper ist nicht da?»

@ladygaga what happens when all 100 of the people in the room don't believe in you and bradley cooper isn't there?— Jemma ☽ (@jemmamelia_) October 17, 2018

