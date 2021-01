Demi Moore überrascht mit neuem Gesicht

Mit 58 Jahren gibt Demi Moore ihr Laufsteg-Debüt – zumindest für einen Überraschungsauftritt: Die Schauspielerin durfte am Mittwoch die Fashion-Show von Fendi in Paris eröffnen. «Ein Jugendtraum», der damit in Erfüllung gegangen sei, schrieb Moore zu einem Video ihres Auftritts auf Instagram.

Topmodels wie Naomi Campbell (50), Cara Delevingne (28) und Bella Hadid (24) wurden neben dem Hollywoodstar fast schon zum Beigemüse in der Haute-Couture-Show.

Moore trug bei der Präsentation der Frühlings- und Sommer-Kollektion einen schulterfreien Seidenanzug in Schwarz. Ein Blickfang waren zudem ihre übergroßen Statement-Ohrringe. Noch viel mehr jedoch: ihr Gesicht. Beziehungsweise die übermäßig akzentuierten Wangenknochen.

Auf Twitter wird Demis neuer Look zurzeit heiß diskutiert. Viele erkannten die berühmte Schauspielerin nicht einmal. «Ernsthaft?», fragt eine Twitter-Userin stellvertretend für viele. «Das ist Demi Moore?» Sie sehe «grauenhaft» aus. Eine andere ermahnt: «Was immer Demi Moore gemacht hat, macht es nicht nach.»

Auf Twitter werden zurzeit so einige Vergleiche herbeigezogen. Zum Beispiel mit dem für seine zahlreichen Schönheits-OPs bekannten Ex-Model Janice Dickinson (65) – die laut dieser Userin sogar noch besser aussieht als Demi.

Noch unklar klar scheint, ob (unglückliches) Make-up oder (unglückliche) Schönheits-Eingriffe verantwortlich für Demis verändertes Aussehen sind.

«Ohne die Schlagzeile hätte ich nicht gewusst, dass das Demi Moore ist», stellt eine Twitter-Userin fest. Und rätselt: Handelt es sich um schlechten Filler? Schreckliches Contouring? Sie sei unschlüssig, ob Beauty-OPs oder ein seltsamer Make-up-Artist schuld sind.

Diese Userin hofft auf «echt schlechtes Make-up» und «Gesichts-Klebeband», das sie bei Chinesinnen schon gesehen habe.

Neben Demi Moores Laufsteg-Debüt kam es an der Fendi-Show in Paris zu zwei weiteren Premieren: Karl Lagerfelds Nachfolger Kim Jones (47) präsentierte seine erste Kollektion nach dem Tod des Star-Designers. Und Supermodel Kate Moss hatte mit Tochter Lila den ersten gemeinsamen Auftritt. Erst im Oktober betrat die 18-Jährige ihren ersten Catwalk überhaupt.

(L'essentiel/Katja Fischer)