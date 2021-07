Bella Hadid begeistert mit Statement-​​Kette

«Breathtaking Bella Hadid», schreibt das französische Modehaus Schiaparelli zu seinem neusten Post. Die Caption könnte nicht passender sein. Denn Model Bella Hadid hat mit ihrem dramatischen Look auf dem Roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes am Sonntag definitiv für Schnappatmung gesorgt.

Am sechsten Tag des Festivals hat die 24-Jährige die Premiere des Films «Tre Piani» besucht – in einem bodenlangen Wollkleid mit Schulterpolstern aus der Haute-Couture- Kollektion für Herbst-Winter 2021 von Schiaparelli. Das Kleid verfügt über einen XXL-Ausschnitt, der die komplette Brust freilegt. Wäre da nicht die massive, vergoldete Messingkette, die Chefdesigner Daniel Roseberry entworfen hat.

Fans sind entzückt

Für den Entwurf der mit Strasssteinen verzierten Kette hat sich der Kreativdirektor von der menschlichen Lunge inspirieren lassen. Seit Roseberry 2019 die kreative Leitung des Modehauses übernommen hat, sind skulpturale Schmuckdesigns wie dieses zu einem seiner Markenzeichen geworden. Hier gibt's das Statement-Piece noch einmal von Nahem zu sehen:

Fans auf Instagram sind hin und weg von Bella Hadids Look. «Ich hatte so sehr gehofft, dass jemand das sehr bald auf dem Roten Teppich trägt», schreibt eine Userin. Die Kollektion wurde erst vor wenigen Tagen im Rahmen der Haute-Couture-Shows in Paris vorgestellt.

(L'essentiel/Gloria Karthan)