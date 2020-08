Emma Roberts gibt erstes Babyupdate

Die Gerüchteküche in Hollywood brodelte schon seit längerer Zeit, jetzt gibt es endlich eine offizielle Bestätigung für das junge Glück von Emma Roberts (29, Wir sind die Millers) und ihrem Liebsten, Garrett Hedlund (35, Tron: Legacy): Die beiden Schauspieler werden zum ersten Mal Eltern und freuen sich schon sehr auf die neue Hauptrolle ihres Lebens. So sehr, dass Emma in ihrem ersten Babyupdate auf Social Media auch gleich verrät, ob es sich beim Nachwuchs um eine Tochter oder einen Sohn handeln wird.

Babyupdate bringt junge Eltern zum Strahlen

Auf ihrem Instagram-Profil postet der Serien-Star aus American Horror Story gleich eine Reihe von Fotos, die die werdende Mutter überglücklich strahlend mit einem unübersehbaren Babybäuchlein zeigt. Während sie auf dem ersten Bild noch alleine zufrieden lächelt, gesellt sich der werdende Papa auf den nächsten dazu und beide können ihr begeistertes Lachen nicht mehr zurückhalten. «Ich und meine zwei liebsten Jungs», kommentiert Emma ihr Posting und bestätigt damit, dass es tatsächlich ein Junge wird. Einen Namen für den Sprössling habe man sich noch nicht ausgesucht, berichtet ein Insider gegenüber US Weekly.

Wird Julia Roberts Patentante?

Das Baby-Posting soll laut Medienberichten auch das erste Mal sein, dass Emma Roberts Fotos von sich und Garrett Hedlund teilt. Vor etwa eineinhalb Jahren sollen die beiden zusammen gekommen sein, hielten ihre Beziehung aber soweit wie möglich bedeckt. Anfang 2019 hatte Roberts gerade ihre Beziehung zu Co-Star Evan Peters (33, American Horror Story) beendet, mit dem sie seit 2012 liiert und zwischenzeitlich auch verlobt war. Auch das Herz von Garrett Hedlund gehörte vor Emma einem anderen Hollywood-Youngster: Von 2012 bis 2016 war er mit Kirsten Dunst (38, Spiderman) zusammen, bevor die Nichte von Oscarpreisträgerin Julia Roberts (52, Erin Brockovich) in sein Leben trat. Ob die berühmte Tante auch Patin für das Roberts-Baby wird, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/red)