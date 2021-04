Drei Jahre ist es her, dass sich Katie Price in eine Klinik einweisen ließ. Der offizielle Grund: Alkohol- und Drogenprobleme. Nun enthüllte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie sich dort auch wegen einiger traumatischen Erlebnisse behandelt ließ: «Ich wurde als Kind vergewaltigt.» Es ist in einem Park passiert, erzählt sie.

Doch damit nicht genug: Nur fünf Jahre später machte sie die nächste schlimme Erfahrung. Katie wurde mit nur zwölf Jahren von einem Fotografen belästigt. «Er machte unangebrachte Fotos von mir.» Seitdem habe sie große Schwierigkeiten Männern zu vertrauen. «Unbewusst erinnert sich dein Verstand an alles», sagt die Britin heute. «Männer haben mich immer im Stich gelassen», betont sie.

Zwischenzeitlich dachte sie sogar an Selbstmord. Doch ihre Kinder hätten sie davon abgehalten und gerettet. Harvey (18), Junior (16), Princess (14), Jett (7) und Bunny (6) seien der Grund, dass sie noch am Leben ist. «Ich kann mir nicht vorstellen, keine Mutter zu sein - das ist es, wofür ich lebe. Meine Kinder haben im Grunde mein Leben gerettet, um ehrlich zu sein. Ich wäre nicht hier, wenn sie nicht wären.» so die Reality-TV-Darstellerin.

(L'essentiel/red)