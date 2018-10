Pete scherzt über die Trennung von Ariana

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Comedy-Auftritt in Los Angeles spricht Pete Davidson am Samstag erstmals über seine Trennung von Sängerin Ariana Grande (25). Zu Beginn seiner Performance lässt er die Zuschauer laut People.com wissen: «Wie ihr alle sehen könnt, will ich eigentlich gar nicht hier sein. Bei mir ist gerade viel los.» Scherzhaft fragt der 24-Jährige das Publikum, ob jemand gerade ein Zimmer frei hat und einen Mitbewohner sucht.

Aktuell betreibt Davidson außerdem Schadensbegrenzung: «Ich lasse mir momentan ein paar Tattoos überstechen.» Womit die beiden Motive, die er sich während der Beziehung für Grande stechen lassen hat, abgedeckt werden, verriet der Comedian allerdings nicht. Seine Ex-Verlobte wurde nach dem Ende der Beziehung mit einem Pflaster über ihrem «Pete»-Tattoo am Finger gesehen.

(L'essentiel)