Magier Siegfried ist tot

Der Magier Siegfried Fischbacher ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Schwester bestätigt der «Bild»: «Er ist sanft und friedlich eingeschlafen.» Am Mittwochabend um 23.30 Uhr (MEZ) habe Siegfried für immer seine Augen geschlossen.

Siegried litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Zwar sei der Tumor in einer zwölfstündigen Operation entfernt worden, aber der Krebs habe bereits gestreut. Auf Wunsch von Siegfried wurde er aus der Klinik entlassen, um zu Hause, auf seinem Anwesen «Little Bavaria» in Las Vegas, sterben zu können.

«Es hätte keinen Siegfried ohne Roy gegeben»

Sein Freund Roy ist im Mai 2020 an den Folgen von Covid-19 verstorben. Über den Tod sei Siegfried nie hinweggekommen, heißt es. «Schon bei unser ersten Begegnung wusste ich, dass Roy und ich zusammen die Welt verändern würden», teilte Siegfried Fischbacher in einer Mitteilung zum Abschied seines Partners mit. «Es hätte keinen Siegfried ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfried gegeben.»

2003 war Roy bei einer Zaubershow von einem Tiger angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Seither war er halbseitig gelähmt, Siegfried wich nie von seiner Seite. Weltberühmt wurde das deutsche Duo durch seine Las-Vegas-Show mit weißen Tigern. Auch abseits der Bühne lebten Siegfried und Roy mit exotischen Tieren zusammen.

(L'essentiel/woz)