«Mit 95 Jahren ist es nicht mehr so einfach»

Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) hat sich mit deutlicheren Worten als gewöhnlich zum Gesundheitszustand seiner Mutter, Queen Elizabeth II., geäußert. «Ihr geht es gut, vielen Dank», sagte Charles am Mittwoch gegenüber dem TV-Sender Sky News während seines Besuchs in Jordanien. Dann fügte er hinzu: «Wenn man bis 95 kommt, ist es nicht mehr so einfach wie es einmal war. Mit 73 ist es schlimm genug», sagte er lächelnd in Anspielung auf sein eigenes Alter.

Zuletzt gab es zunehmend Sorgen wegen des Gesundheitszustands der Queen. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Oktober hatte sie unerwartet auch ihre Teilnahme am traditionellen Weltkriegsgedenken in London abgesagt. Grund dafür waren nach Angaben des Palastes Rückenprobleme. Die Zeremonie zum Gedenken an die Gefallenen ist einer wichtigsten Termine der Royals im Jahr. Einige Tage später zeigte sich die Queen demonstrativ vor den Kameras.

Charles und seine Ehefrau, Herzogin Camilla (74), waren am Dienstag in Jordaniens Hauptstadt Amman eingetroffen. Nach verschiedenen Terminen sollten am Donnerstag nach Ägypten weiterreisen. Charles übernimmt vermehrt Auslandsengagements für seine Mutter.

Umm Qais Colonnade, Jordan



Day 2 of #RoyalVisitJordan has begun at the spectacular landscape of Umm Qais. pic.twitter.com/p40RbqxYHu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 17, 2021

(L'essentiel/DPA )