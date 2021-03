Lilly Becker verrät im Chat ihre Sex-​​Fantasien

Seit 2018 sind Lilly Becker (44) und ihr Ex Boris Becker (53) schon getrennt. Doch noch immer hat das niederländische Model nicht den richtigen, neuen Partner an ihrer Seite gefunden. Darum will sie sich künftig auch alle Optionen offenhalten, wie sie kürzlich bei einer Instagram-Fragerunde verriet. In Sachen Liebe könne sie sich nämlich gut vorstellen, ihr Glück auch in den Armen einer Frau zu finden, so Becker im Chat mit ihren Followern.

«Wir sind wunderschöne Geschöpfe mit einer tiefgründigen Seele», erklärt Becker ihre verborgenen Wünsche. «Also natürlich.» Klare Vorstellungen von ihrem zukünftigen Liebesritter hat sie aber trotzdem. «Ehrlich, treu» sollte Lillys bessere Hälfte sein. Außerdem sollte die Person «ihre Seele lieben», mit ihr «Quatsch machen» und sie «die ganze Zeit füttern», malt sich die liebeshungrige Promi-Lady ihren Traumpartner in den schönsten Farben.

Eines darf bei ihren Liebesanwärtern aber keinesfalls fehlen: Im Lillys Schlafzimmer soll «guter», «tiefgehender» und «explosiver» Sex stattfinden. Bei ihrer Suche schreckt sie auch nicht vor Dating-Apps zurück, auf denen sie sich nicht nur nach einer dauerhaften Beziehung umsieht. Auch One-Night-Stands oder Freundschaft-Plus kommen mittlerweile für die Becker-Ex in Frage.

(L'essentiel/red)