Schmeißt Tesla-​​Chef Musk nun seinen Job hin?

Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter seinen Rücktritt als Chef des US-Elektroautobauers angedeutet. «Denke darüber nach, meine Jobs zu kündigen und Vollzeit-Influencer zu werden. Was meint ihr?», schrieb Musk am Freitag in einem offenbar scherzhaft gemeinten Tweet. Nur wenige Stunden zuvor hatte Musk Hunderttausende Aktien seines Unternehmens verkauft. Elon Musk, der schon mehrfach mit rätselhaften Tweets für Wirbel gesorgt hat, ist auch Gründer und Chef der Raumfahrtfirma SpaceX.

Am Donnerstagabend hatte der exzentrische Multimilliardär gut 934’000 Tesla-Aktien verkauft. Laut Unterlagen, die bei der US-Börsenaufsicht eingereicht wurden, hatten sie einen Wert von rund 963 Millionen Dollar (gut 887 Millionen Euro).

Im November hatte Musk seine 65 Millionen Followerinnen und Follower auf Twitter über den Verkauf von zehn Prozent seiner Tesla-Aktien abstimmen lassen. Die meisten Leute, die sich an der ungewöhnlichen Umfrage beteiligten, stimmten mit Ja. Seitdem hat Musk schon mehr als elf Millionen Tesla-Aktien verkauft. Um auf zehn Prozent seiner Anteile zu kommen, müsste er noch weitere sechs Millionen Aktien verkaufen.

(L'essentiel/AFP/bho)