Artikel per Mail weiterempfehlen

Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist am Montag im Alter von 61 Jahren gestorben. Die Schwedin kämpfte schon seit 17 Jahren gegen einen bösartigen Gehirntumor.

Der Krebs und die aggressive Chemotherapie schwächten Fredriksson stark. So erblindete sie auf einem Auge und litt an Krämpfen im Fuß. Auch ihr Hörvermögen wurde durch die Krankheit beeinträchtigt.

«Ich wurde Krebs»

In ihrer 2016 veröffentlichten und dieses Jahr auch auf Deutsch erschienenen Autobiografie «Listen to my heart – Meine Liebe zum Leben» schreibt Fredriksson: «Ich büßte meine Identität ein. Ich wurde Krebs. Mehr war ich nicht mehr. Und ich hasste jede Sekunde dieses Daseins.»

Sohn Oscar führt seine geschwächte Mutter auf die Bühne. (Foto: Edel Books)

Einen ihrer letzten Auftritte mit ihrem Roxette-Partner Per Gessle (60) gab Fredriksson 2015 in Australien. In ihrer Autobiografie gibt es ein rührendes Foto dazu: Ihr Sohn Oscar (23) stützt die geschwächte Sängerin im Backstage-Bereich auf ihrem Weg zur Bühne.

2016 war Schluss

Auf Empfehlung ihres Arztes hin musste die Frontfrau das Performen schließlich aufgeben. Die Roxette-Sommertour 2016 wurde abgesagt und Fredriksson gab wenig später bekannt, dass sie nicht mehr auf der Bühne stehen werde.

Die Sängerin war seit 1994 mit dem Musiker Edmund Mikael Bolyos (62) verheiratet. Die beiden hatten zwei gemeinsame Kinder, Oscar und Inez Josefin (26). Im offiziellen Statement heißt es, dass Fredriksson im Stillen und im engsten Familienkreis beerdigt werde.

Die Familie Bolyos-Fredriksson. (Foto: Edel Books)

(L'essentiel/zen)