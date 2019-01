Sophie Ellis-​​Bextor bekommt fünftes Kind

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Sängerin Sophie Ellis-Bextor und ihr Mann Richard Jones sind Eltern eines Sohnes geworden. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 39-jährige Britin ein Foto auf dem Jones das Baby in den Armen hält. In ihrem Post verrät sie auch den Namen des Kleinen: Mickey Jones.

«Willkommen in unserer schrulligen, kleinen Family, süßer Junge», schreibt die Sängerin, die mit Songs wie «Murder on the Dancefloor» berühmt geworden ist. Jones und Ellis-Bextor sind seit 2005 verheiratet. Für das Paar ist es bereits das fünfte Kind, neben den vier älteren Söhnen Sonny, Kit, Ray und Jesse.

(L'essentiel)