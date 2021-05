Die TV-​​Welt trauert um Jan Hahn

Die Nachricht kam am Donnerstag überraschend: Mit einem bewegenden Statement gab RTL den Tod des Moderators Jan Hahn bekannt. Der Publikumsliebling des deutschen Senders sei am Dienstag in Folge einer «kurzen schweren Krankheit» verstorben, heißt es darin. Hahn wurde 47 Jahre alt.

Mit emotionalen Social-Media-Posts nehmen prominente Kolleginnen und Kollegen des «Guten Morgen Deutschland»-Moderators aktuell Abschied. In den Statements, die veröffentlicht werden, wird deutlich: Der Schock und die Trauer sitzen in der deutschen Fernsehbranche tief. «Wo auch immer du bist, ich schicke dir eine feste, innige Umarmung», richtet sich so beispielsweise Schauspieler Wayne Carpendale (44) auf Instagram an seinen verstorbenen Freund.

Er sei «erschüttert und tief traurig», fügt Carpendale in seinem Post an. Hahn sei «immer offen, immer lächelnd, immer interessiert» gewesen.

«Echte Freunde!»

Auch RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (41) teilte am Donnerstag ein Foto von sich und Hahn aus fröhlichen Zeiten auf Instagram. Ihren Post kommentiert sie lediglich mit einem schwarzen Herz-Emoji. Am Freitagmorgen postet sie zudem ein Foto aus dem TV-Studio, auf dem ein eingeblendetes Foto von Hahn zu sehen ist. Dazu schreibt sie: «Danke, Jan.»

ARD-Moderatorin Mareile Höppner (43) gedenkt Hahn mit einem emotionalen Instagram-Post, der zeigt, wie eng die beiden hinter den Kulissen befreundet waren. «Ich sitze hier und weine um dich in mein Handy, das wirkt so lächerlich. Wusste doch kaum einer in dieser Medienwelt, dass wir echt waren. Echte Freunde!», so Höppner. Eine Slideshow von privaten Fotos zeigt sie mit Hahn – stets lachend und gut gelaunt.

Höppner gibt in ihrem Post zudem preis: «Lachen, weinen, vermissen, auch mal nicht melden. Das war meine Schuld in der letzten Zeit.» Nun wisse sie nicht, was gerade in ihr los sei. «Ich umarme alle, die dir alles bedeutet haben.»

Sender und Team trauern

Marlene Lufen moderierte jahrelang zusammen mit Jan Hahn das «Frühstücksfernsehen» auf Sat.1. Die 50-Jährige teilte am Freitagmorgen auf Instagram ein Video, in dem Schnappschüsse von ihr und Hahn zu sehen sind. Kurz und knapp schreibt sie dazu: «Für dich. In Liebe.»

Auch Hahns «Guten Morgen Deutschland»-Kollege Maurice Gajda (37) wendet sich mit einem kurzen Statement an die Öffentlichkeit. «Ich bin traurig, getroffen und schockiert», heißt es im Insta-Post des Moderators. Gajda schreibt, dass RTL und das gesamte Team des Morgenmagazins «um einen tollen Kollegen» trauern.

(L'essentiel/Angela Hess)