Kommt Baby Sussex mehr nach Mama oder Papa?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch müssen sich Royal-Fans etwas gedulden, bis die ersten Fotos (und der Name) von Prinz Harrys (34) und Herzogin Meghans (37) Sohn veröffentlicht werden. Am Mittwoch wollen die Sussexes sich erstmals als Familie zeigen. «Das ist der Plan», sagte Harry in seinem Kurzinterview wenige Stunden nach der Geburt.

Harry tritt zum ersten Mal als Vater vor die Medien. (Video: Tamedia/Reuters)

Kommt das Kind optisch mehr nach dem Papa oder der Mama? Wir haben Kinderbilder der Eltern zusammengesucht, die wir in der Bildstrecke zeigen und die einen Eindruck geben, wie Baby Sussex aussehen könnte.

(L'essentiel/fim)