User beschimpft Jürgen Milski nach Tumor-​​OP

«Was stimmt mit einem Menschen nicht, der so etwas schreibt?» fragt sich Jürgen Milski (57) fassungslos. In der vergangenen Woche berichtete das Reality-TV-Urgestein, dass man in seinem Unterkiefer einen Tumor entdeckt und entfernt habe. Noch müsse er auf den endgültigen Befund der Ärzte warten. Doch er bekommt es inzwischen mit bösartigen Hass-Botschaften zu tun, die ihm ein User auf Social Media entgegen schleudert.

Verpackt in wüste Beschimpfungen wünscht ihm der Verfasser «Streukrebs im Gesicht», worauf Milski die Nachricht entsetzt auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Zwar soll es auch weitere Nachrichten dieser Art gegeben haben, erklärt Milski gegenüber «RTL», doch der TV-Promi macht dem Verfasser eine klare Ansage: «Eigentlich tut mir diese Person nur leid», erklärt der Entertainer in einer Videobotschaft. «Wer so voller Hass steckt, kann in seinem Leben nie glücklich werden.» Er sei beim Warten auf das Testergebnis nach wie vor guter Dinge und lasse sich «von so einem Kommentar, der so unterirdisch ist» auch seine positive Einstellung nicht nehmen.

Dieser Meinung sind auch zahlreiche andere Promi-Kollegen, die Milski unter seinem entlarvenden Instagram-Posting Mut zusprechen. Dem Hass begegnen sie mit einer kräftigen Portion Humor und lassen damit die Aussagen des Users ganz klein werden. «Er hat es sicher schwer genug in seinem Leben als Einzeller», kommentiert Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) die Beschimpfung und Ex-Dschungelshow-Kandidat Frank Fußbroich (52) kontert ironisch: «Geil, was du für Fans hast!»

(L'essentiel/red)