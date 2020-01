Jennifer Aniston kellnert wieder im «Friends»-​​Café

Knapp 16 Jahre ist es bereits her, dass die TV-Serie «Friends» über die Bildschirme flimmerte, ihre Beliebtheit ist aber nach wie vor ungebrochen. Auch die Stars der Comedy-Serie rund um das turbulente Leben von sechs New Yorker Freunden erinnern sich gerne an ihre gemeinsame Zeit im legendären Café «Central Perk». Auch Darstellerin Jennifer Aniston (50) unternimmt für eine besondere Überraschung einen Abstecher an ihren einstigen Arbeitsplatz.

Jennifer Aniston überrascht Fans

Im Rahmen der Talkshow von Ellen DeGeneres schlich sich Aniston auf das Warner Brothers-Studiogelände, auf dem Anhänger der Serie die «Friends»-Original-Kulissen besichtigen können. In einem Video ist zu sehen, wie ahnungslose Fans auf der berühmten Couch im «Central Perk» Platz nahmen und die Frage nach ihrem Lieblings-«Friend» beantworten.

Alle Charaktere werden genannt, bis auf Jennifer Anistons Figur Rachel. In diesem Moment hüpft Aniston, zur (kreischenden) Freude der Fans, aus den Kulissen und spricht sie auf ihre Antworten an.

Besonders lustig fällt die Reaktion einer asiatischen Besucherin aus. «Ist das real? Bist es wirklich, wirklich du?» fragt sie entgeistert. «Ja», antwortet Aniston schlagfertig. «Ich wohne hier.»

Steht "Friends"-Reunion bevor?

Die Aktion kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Gerüchte um ein ersehntes «Friends»-Wiedersehen machen schon längere Zeit die Runde. Marta Kauffman (63), Schöpferin der Serie, hatte angedeutet, ein dementsprechendes Projekt realisieren zu wollen. Details möchte sie aber bislang noch keine verraten. Ein Insider verrät dem People-Magazin: «Es liegt wirklich daran, wie sich die Dinge entwickeln. Es muss das richtige Format und den richtigen Zeitpunkt dafür geben.»

