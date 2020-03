Harvey Weinstein muss 23 Jahres ins Gefängnis

Aktuell ist er im berüchtigten Gefängnis Rikers Island im Norden von New York inhaftiert, auf einer Insel zwischen den Stadtteilen Bronx und Queens. Dort teilt sich Harvey Weinstein laut TMZ.com mit einem oder zwei weiteren Insassen eine Zelle.

Für heute wird die Verkündung des Strafmaßes am Supreme Court in New York erwartet. Es drohen ihm zwischen fünf und 29 Jahren Haft.

Weinstein ist gesundheitlich angeschlagen – und der Gefängnisalltag setzt ihm zu. Gegenüber CNN erklärte sein Sprecher am Dienstag, dass er gestürzt sei und «sein Kopf hämmere». Eine Diagnose stehe noch aus.

Nach dem Urteil im Krankenhaus

Der gefallene Filmproduzent ist nach einem Unfall nicht mehr gut zu Fuß. In Haft habe er keine Gehhilfe zur Verfügung, schreibt CNN.

Schon nach der Urteilsverkündung hatte Weinstein über Schmerzen in der Brust geklagt. Er wurde direkt in ein Krankenhaus gebracht.

«Jennifer Aniston sollte getötet werden»

Kurz vor Verkündung des Strafmaßes kamen weitere erschütternde Details aus den Untersuchungen zutage. Über 1000 E-Mails und Dokumente wurden öffentlich gemacht.

So wurde bekannt, dass Weinstein im Oktober 2017 in einem E-Mail an einen Journalisten schrieb: «Jennifer Aniston sollte getötet werden.» Zudem wird deutlich, wie er sich mit seinem Produzenten-Bruder Bob (65) verworfen hatte. «Ich hoffe, es gibt eine richtige Hölle. Da gehörst du hin», schrieb ihm dieser.

Verurteilt wegen Vergewaltigung

Am 24. Februar hatte ihn die Jury schuldig gesprochen. Weinstein war von einem Geschworenengericht der Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden.

Mehr als 80 Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen, haben Weinstein sexuelle Belästigung und Gewalt vorgeworfen. Bei dem Verfahren in New York ging es aber nur um zwei Fälle: Weinstein wurde zur Last gelegt, 2006 einer Produktionsassistentin Oralsex aufgezwungen und 2013 eine Jungschauspielerin vergewaltigt zu haben.

Der 67-Jährige hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und von einvernehmlichen sexuellen Beziehungen gesprochen.

(L'essentiel/fim/sda)