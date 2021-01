Prinzessin verletzt sich bei Flucht vor der Polizei

Polizeibeamte wurden am vergangenen Wochenende zu einem Mehrfamilienhaus in München-Maxvorstadt gerufen, um eine illegal veranstaltete Party aufzulösen. Wie die Bild berichtet, ertappten die Polizisten nicht nur Gäste in der Party-Wohnung, sondern auch zwei weitere auf dem Dach des Hauses. Bei einer der Personen soll es sich laut der Zeitung um Prinzessin Leonille zu Sayn-Wittgenstein (24), der Tochter von Schauspielerin Sunnyi Melles (62) gehandelt haben.

Sturz in vier Meter Tiefe

Als die Adelstochter dazu aufgefordert wurde, das Dach zu verlassen, wollte sie sich vor der Polizei noch in die Wohnung flüchten, verlor aber bei der Kletterei den Halt.

Wie die Zeitung schreibt, soll Prinzessin Leonille nämlich nicht nur barfuß unterwegs, sondern auch alkoholisiert gewesen sein. Nach einem Sturz in vier Meter Tiefe prallte Melles-Tochter schließlich auf ein hartes Kiesbett, erlitt eine schwere Verletzung am Lendenwirbel und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die anderen Feierwütigen muss auch die Prinzessin nun nicht nur mit Anzeigen gegen das Infektionsgesetz, sondern auch wegen Ruhestörung rechnen.

(L'essentiel/heute.at)