So wild feierte Madonna auf Jamaika

Auch mit mittlerweile 62 Jahren pfeift die «Queen of Pop» auf ein skandalfreies Wiegenfest: Im Kreise ihrer engsten Freunde und mit ihrer ältesten Tochter Lourdes (23) feierte der Musik-Superstar am vergangenenen Wochenende ihren Geburtstag auf der Karibik-Insel Jamaika und ließ ihre Social-Media-Entourage mit einer Reihe von offenherzigen Schnappschüssen an der wilden Party teilhaben.

Besonders umstritten ist dabei ein Foto, auf dem der Pop-Künstlerin nicht nur lässig ein Joint aus dem Mundwinkel hängt, sondern Madonna gleich einen ganzen XXL-Teller voller Marihuana in die Kamera hält. «Willkommen auf Jamaika», kommentiert die Sängerin ihr Posting und scheint Gefallen an der (be-)rauschenden Partynacht gehabt zu haben. Wie ein Instagram-Video zeigt, hat sich Madonna trotz ihrer Krücke prächtig amüsiert – ob beim wilden Tanzen, beim Plantschen im Ozean oder auch beim Kuscheln mit ihrem Toyboy, Tänzer Ahlamalik Williams (26). Als Stärkung gab's eine große Platte mit frischem Obst. Ob das aber als kulinarische Unterlage für das ausgelassene Partyvolk ausreichend war, wird nicht verraten.

(L'essentiel/red)