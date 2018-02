Heidi Klum hat nun auch drei Ehefrauen

Sie sind jung, haben große Träume und wollen alle eins: Deutschlands nächstes Topmodel werden. 50 Kandidatinnen sind startklar für die 13. Staffel in der Karibik, die heute Abend um 20.15 Uhr auf Pro 7 losgeht.

Drei der Models haben zusätzlich etwas gemeinsam: Sie sind verheiratet. Unter den Ehefrauen befindet sich auch die 23-jährige Schweizerin Sara. Sie ist seit letztem Juli mit Ex-Bachelor Lorenzo Leutenegger (34) verheiratet. Dass ihr Zivilstand ein Hindernis während der «GNTM»-Zeit ist, glaubt sie nicht.

Sara: «Mein Mann ist sehr stolz auf mich»

Sie sagt zu Bild.de: «Die Teilnahme ist für unsere Ehe nicht belastend. Was sind denn schon einige Wochen, in denen man getrennt ist, wenn man noch das ganze Leben gemeinsam vor sich hat?» Ihr Mann sei ja als Ex-Bachelor mit dem Showbusiness vertraut. «Er ist sehr stolz auf mich und unterstützt mich in dem, was ich mache.»

Auch die gebürtige Brasilianerin Bruna (24) aus dem deutschen Offenbach ist bereits vor den Traualtar getreten. Ihren Mann heiratete sie vor anderthalb Jahren. Seither sei sie keinen einzigen Tag von ihm getrennt gewesen. Sogar zum Casting in München begleitete er sie. Gut möglich, dass da heute Abend schon die eine oder andere Träne fließen wird.

Bruna:«Er hat eine coole Einstellung»

Bruna bleibt optimistisch: «Die Teilnahme ist positiv, auch wenn man sich teilweise sehr vermisst. Eine Beziehung muss in Bewegung bleiben und ‹GNTM› heißt, neue Erfahrungen zu sammeln und mit meinem Mann das zusammen zu erleben. Er hat eine coole Einstellung. Er möchte, dass ich happy bin; er lässt mich machen, egal was passiert.»

Ivana:«Die Entfernung ist das Schlimmste»

Weniger entspannt sieht die 22-jährige Ivana aus Bad Wildungen in Deutschland aus – die dritte verheiratete Frau in der Staffel. «Die Entfernung ist das Schlimmste. Aber mein Mann ist eine große Unterstützung. Er hat mich übrigens überredet, mich bei ‹GNTM› zu bewerben. Er weiß, dass das Modeln schon immer mein Traum war», sagt sie. Das Jawort haben sich die beiden vor einem Jahr gegeben.

Modelmama Heidi Klum (44) hat auch ihre Geschichte mit Hochzeiten: Sie begann ihre Modelkarriere mit 19 Jahren und heiratete mit 24 den Starfriseur Ric Pipino. Glück hatte sie nicht. Drei Jahre später ging sie mit Popstar Seal die zweite Ehe ein, die hielt neun Jahre, bis 2014.

(L'essentiel/nia)