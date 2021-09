Britney Spears’ Vater soll sie erpresst haben

Britney Spears hat ihrem Vater über ihren Anwalt einen Erpressungsversuch vorgeworfen. James Spears versuche, «etwa zwei Millionen Dollar an Zahlungen» zu erhalten, bevor er von der Vormundschaft für Britney Spears zurücktrete, hieß es in einem Dokument, das ihr Anwalt Mathew Rosengart am Dienstag (Ortszeit) bei Gericht einreichte. «Britney Spears lässt sich nicht erpressen», steht darin.

Rosengart hatte im Juli beantragt, dass Spears’ Vater von der Vormundschaft entfernt wird, die das Vermögen und das Leben von Britney Spears verwaltet. Sie wurde 2008 eingerichtet.

James Spears hatte nach eigenen Angaben schon vorgehabt, davon zurückzutreten. Er nannte aber keinen Zeitrahmen dafür.

