Todesursache des «The Flash»-​​Stars ist bekannt

Der KanadierLogan Williams starb am 2. April im Alter von 16 Jahren an den Folgen einer Überdosis des Opioids Fentanyl. Dies gab seine Mutter Marlyse Williams gegenüber der «New York Post» bekannt. Sie enthüllte zudem, dass der Schauspieler, der in der Superhelden-Serie «The Flash» den jungen Barry Allen alias Flash gab, Drogen nahm, seit er 13 Jahre alt war.

Zuerst konsumierte er Marihuana, wann er mit Opioiden begann, wisse sie nicht. Seine Sucht habe er nie «wahrhaben wollen, weil er sich so sehr dafür schämte», so seine Mutter. Sie habe eine weitere Hypothek auf ihr Haus aufgenommen, um Logan eine teure Behandlung in den USA zu ermöglichen.

«Sein Tod soll nicht vergebens gewesen sein»

Vergangenen Sommer habe er zudem einen Monat in einer Therapie-Einrichtung in Kanada verbracht und seither in einer betreuten Wohngruppe gelebt. «Ich habe alles für ihn getan, was eine Mutter tun kann – außer ihn mit Handschellen an mich zu fesseln.»

Marlyse Williams wolle den Tod ihres Sohnes nun dazu nutzen, auf das Thema Opioidsucht aufmerksam zu machen. «Sein Tod soll nicht vergebens gewesen sein. Er wird vielen noch vielen Menschen helfen können.»

Grant Gustin (30), der den erwachsenen Flash spielt, nahm in einem Insta-Post Abscheid von seinem jungen Co-Star.

