Justin Bieber spricht erstmals über Eheprobleme

Justin Bieber (27) zeigt sich in einem Interview mit dem Männermagazin GQ so verletzlich wie nie zuvor. Dabei lässt er die Tiefpunkte seines Lebens Revue passieren und spricht erstmals über seine Eheprobleme mit Model Hailey Baldwin (24), die inzwischen ebenfalls Bieber heißt. Wegen seiner «inneren Dämonen» sei das erste Jahr als verheiratetes Pärchen für die beiden nämlich alles andere als optimal gewesen.

Seine Dämonen hätten die Beziehung zur Liebe seines Lebens anfänglich schwer belastet: «Unser erstes Jahr als Ehepaar war wirklich hart, was auf mein Trauma zurückzuführen ist. Wir konnten uns nie richtig vertrauen», schildert der Sänger. Und weiter: «Ich hatte so viele Ängste und trotzdem will man die Person, mit der man zusammen ist, ja nicht verschrecken indem man zugibt, dass man Angst hat.»

Kinder sind noch kein Thema

Zum Thema Familienplanung sagt er: «Ich habe schon immer gefühlt, dass das meine Berufung ist. Heiraten, Kinder kriegen und diese ganzen Sachen.» Nachwuchs sei beim jungen Ehepaar aber vorerst noch kein Thema: «Momentan nicht, aber irgendwann werden wir auf jeden Fall Kinder bekommen», so der 27-Jährige.

Bieber und Baldwin hatten sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt – nur zwei Monate später heiratete das Paar «ohne auf irgendwen zu hören» beim Standesamt in New York City. Rückblickend erklärt Justin, dass er und Hailey sich diese Erinnerungen als Paar und Familie haben schaffen wollen, ohne Rücksicht auf andere nehmen zu müssen.

«Endlich kann ich mich auf eine gemeinsame Zukunft freuen»

«Und das ist wunderschön – jetzt kann ich mich auf eine gemeinsame Zukunft freuen, früher war das nicht möglich», erzählt Biebs. Sein Privatleben sei instabil gewesen und er habe nie jemanden gehabt, den er richtig hätte lieben können. Durch seine Frau habe er endlich die Liebe und Unterstützung gefunden, die er gebraucht habe, um von seinem Trauma heilen zu können.

In seinen Lyrics zum neuen Song «Deserve You» aus seinem «Justice»-Album thematisiert Justin, wie dankbar er Hailey dafür ist, dass sie ihn immer unterstützt habe. Und wie sehr es ihm leid tue, wie er sich in früheren Zeiten verhalten habe. Am Ende seien es nur seine Ehe und sein Glaube gewesen, die ihn zurück auf den «richtigen Weg» gebracht hätten.

