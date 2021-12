Kaya Yanar postet Tränen-​​Video nach Nontschews Tod

In dem 20 Minuten langen Video erzählt der Comedian auf Youtube, wie er Mirco Nontschew Ende der 90er-Jahre kennenlernte – damals war Kaya Yanar ein Riesenfan seines Kollegen. Über die Jahre habe man sich aus den Augen verloren. Damit habe Yanar nun zu kämpfen, offenbart der 48-Jährige in dem sehr persönlichen Video seinen Followerinnen und Followern. Die beiden sollen sich gut verstanden haben, doch er könne selbst nicht so ganz nachvollziehen, warum er den Kontakt nicht gehalten habe, so Kaya Yanar. «Denn ich liebe diesen Kerl einfach.»

Obwohl er Mirco in seinen eigenen Sendungen zu Gast hatte, habe er ihn nie kontaktiert. Das bereue Yanar unglaublich. «Ich weiß nicht, warum ich davon ausgehe, dass die Leute ewig da sind.» Als er darüber spricht, kämpft er bereits mit den Tränen. Besonders schmerzlich für Kaya Yanar: «Ich habe mir gesagt: Mann, du hast seine verdammte Handynummer hier drin», sagt er mit Blick auf sein Smartphone. «Und du hast einfach nicht … .» Dann stockten seine Worte. Kaya Yanar ärgert sich sichtlich über sich selbst und beginnt zu weinen. «Ich bin so sauer auf mich. Nicht, dass sich irgendein Schicksal geändert hätte. Mir wurde einfach so bewusst, wie endlich das Ganze hier ist.»

Nontschew noch immer nicht beerdigt

Am 3. Dezember war Komiker Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden worden. Nontschews Angehörige hatten die Behörden alarmiert, nachdem sie mehrere Tage nichts von dem Comedian gehört hatten. Doch Familie und Freunde konnten noch nicht abschließen.

Obwohl sein Manager Bertram Riedel vor rund drei Wochen gegenüber der «Bild» mitteilte, dass Nontschew in Folge eines «natürlichen Todes» gestorben sei, konnte er noch immer nicht verabschiedet werden. Den Grund dafür erklärt die Berliner Staatsanwaltschaft gegenüber der deutschen Zeitung: Ein toxikologisches Gutachten, welches beispielsweise eine Vergiftung ausschließen kann, kann bis zu sechs Wochen dauern. Wenn die Familie das wünscht, kann solch ein Verfahren eingeleitet werden. Bis die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen den Fall nicht offiziell abschließen, kann die Leiche von Mirco Nontschew nicht zur Beerdigung freigegeben werden.

