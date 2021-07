Alex Rodriguez lästert über seine Ex J.Lo

2017 wurden Jennifer Lopez und Alex Rodriguez ein Paar. Im März 2019 folgte die Verlobung. Doch zum Jawort sollte es nicht kommen. Im März gaben die beiden das Aus nach vier Jahren Beziehung bekannt. Gerüchten zufolge sollen etwaige Affären des ehemaligen Baseball-Stars der Grund für die Trennung gewesen sein. Bestätigt wurde dies aber nie. Während die Sängerin dem Ende der Liebe nicht nachtrauert, scheint der 45-Jährige es nur schwer zu verkraften.

Wie eine Quelle gegenüber dem «OK Magazin» berichtet, scheut sich der Sportler nicht davor, in Miamis Partyszene private Details über seine Verflossene auszuplaudern. Besonders J.Los einstiger Ex und wieder Freund Ben Affleck (48) sei Alex Rodriguez ein Dorn im Auge.

Er schmollt, sie plant die Zukunft

«Er hat sie in aller Öffentlichkeit verpönt und darüber gelacht, wie kitschig ihre Romanze doch eigentlich sei. Aber es muss ihm unter den Nägeln brennen, dass Jen und Ben sich so schnell nach dem Beziehungsende wiedergefunden haben und ihre neue Liebe offenbar glücklich und von Dauer ist», so der Insider. Außerdem fühle er sich betrogen und gedemütigt. «Seine einzige Priorität ist es gerade, Spaß zu haben und sich an Jen zu rächen.»

Kümmern dürfte das Lopez momentan herzlich wenig. Die Sängerin plant gerade ihre Zukunft mit Ben Affleck. In einem Interview mit dem neuseeländischen Radio-DJ Zane Low (47) verriet die 51-Jährige: «Ich bin superglücklich. Und ich möchte nur, dass alle wissen, dass es die beste Zeit meines Lebens ist.»

