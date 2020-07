Pietro Lombardi ruft jeden an, der seine Single kauft

Neun Jahre ist es her, dass Pietro Lombardi das Finale der RTL-Show «Deutschland Sucht Den Superstar» für sich entscheiden konnte. Seitdem ist es dem mittlerweile 28-Jährigen stets gelungen, in den Schlagzeilen zu bleiben. Nun hat er sich etwas ganz besonderes einfallen lassen: Um seinen Song «Cinderella» so hoch wie möglich in den Charts zu platzieren, will Pietro jeden einzelnen Käufer seiner Single persönlich anrufen!

Auf Instagram schrieb er: «Jeder, der mir einen Screenshot von der Kaufbestätigung beziehungsweise Vorbestellung an die Mail Adresse schickt: pietrolombardi92@yahoo.com, soll bitte im Anhang die Handynummer dazuschreiben. Ich werde jeden persönlich anrufen.»

Angesichts seiner Millionen Follower hat Pietro das Angebot allerdings beschränkt: «Wir sammeln ab sofort für zwei Tage alle Nummern. Seid jederzeit bereit, denn der Lombardi ruft euch an!»

Die Single erscheint am 17. Juli.

