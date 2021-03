Kanye West verweigert Kontakt zu Kim

Seit Reality-TV-Königin Kim Kardashian (40) im Februar die Scheidung von Musiker Kanye West (43) einreichte, bröckelt die Fassade des einstigen Glamour-Paares immer mehr. Wie das Promi-Portal «PageSix» berichtet, sollen sich die Fronten zwischen den beiden inzwischen so verhärtet haben, dass West seiner Noch-Ehefrau mit allen Mitteln aus dem Weg geht. Er hat nicht nur alle seine Telefonnummern gesperrt, sondern weigert sich auch, mit der Mutter seiner vier Kinder North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) ein Wort zu wechseln.

«Kanye hat ihr ausrichten lassen, dass sie ihn nur noch über sein Security-Team erreichen kann», berichtet ein Insider über die frostige Stimmung. Auf seine Kinder will der US-Sänger allerdings keinesfalls verzichten. Deshalb soll er auch nur dann in der Kardashian-Villa vorbei schauen, wenn Kim außer Haus ist. «Sie verlässt das Haus und er kommt an und verbringt Zeit mit ihnen», weiß zumindest der Bekannte. «Weil sie eine ganze Armee von Nannys haben, ist das alles ziemlich unkompliziert.»

Bei der bevorstehenden Scheidung dürfte es also keinen Streit um die Kinder geben. Trotz Trennung will Kim ihre Kids nämlich weiterhin zusammen mit Kanye erziehen, verrät der Insider. Eine Bedingung stelle sie dabei aber dennoch: Die Besuche sollen bei ihr in Kalifornien und nicht auf Kanyes Ranch in Wyoming stattfinden.

(L'essentiel/red)