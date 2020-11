Pochers Becker-​​Streich landet vor Gericht

In seiner Late-Night-Show «Pocher - gefährlich ehrlich!» teilt Oliver Pocher (42) schon mal gerne gegen die deutsche Prominenz aus und bewegt sich dabei manchmal auch auf sehr dünnem Eis. Zur Abwechslung knöpfte er sich vor zwei Wochen einmal nicht Kurzzeit-«DSDS»-Juror Michael Wendler (48), sondern einen weiteren, langjährigen Lieblingsfeind vor: Die ahnungslose Tennis-Legende Boris Becker (52) bekam nämlich vor laufender Kamera einen erfundenen Mode-Preis verliehen. Ein Scherz, über den Becker im Nachhinein so gar nicht lachen kann. Nun will er den TV-Frechdachs zur Verantwortung ziehen.

Laut Bild-Zeitung fordert Beckers Anwalt von Pocher nun eine «strafbewehrte Unterlassung», was bedeutet, dass der Comedian alle Beiträge, die im Laufe des Streichs entstanden sind, zu löschen hat. Darüber hinaus droht Pocher eine Schadensersatzklage im fünfstelligen Bereich sowie eine Anzeige wegen Beleidigung, Verletzung des Rechts am eigenen Bild und Schädigung an Beckers Modelinie, für die er den Fake-Award bekommen hat.

«Ich werde mir anschauen, wie sich die Gratwanderung zwischen Humor und Unverschämtheit bei Herrn Pocher entwickelt», so Beckers Anwalt gegenüber der Bild-Zeitung. Er schließt nicht aus, dass sein Mandant noch «kreativ reagiert». Die Aussicht auf weitere rechtliche Konsequenzen beunruhigen Pocher allerdings nicht. «Ich hätte mir eine im Sinne der Sache unterhaltsamere Reaktion gewünscht», kommentiert der Komiker Beckers Vorgehensweise und winkt ab. «Aber auch mit der kann ich gut umgehen.»

(L'essentiel/red)