Nazan Eckes pflegt in TV-​​Auszeit ihren kranken Vater

Das TV-Publikum muss für die kommenden zwei Monate auf die «RTL extra»-Moderatorin Nazan Eckes (44) verzichten. So lange zieht sich die Fernsehsprecherin aus dem TV-Geschäft zurück, erklärte sie in einer Mitteilung des Senders RTL. Hintergrund für die kurzfristige Auszeit ist die Alzheimer-Erkrankung von Eckes' Vater, dessen Gesundheitszustand sich «in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert» haben soll, heißt es in der Aussendung.

Ab kommenden Montag wird Jana Azizi (32) für ihre Kollegin als Moderatorin einspringen. Eine Sache, die für sie eine «Selbstverständlichkeit» ist, «damit sie sich bestmöglich in dieser schweren Zeit auf ihre Familie konzentrieren kann», so Azizi. Im März will Nazan Eckes dann wieder für «RTL extra» vor der Kamera stehen und bedankt sich bei den Verantwortlichen, dass ihr Rückzug aus dem Scheinwerferlicht so unkompliziert über die Bühne gehen konnte. So können sie und ihre Geschwister sich intensiv um die Eltern kümmern und als Familie «besonders füreinander da sein», lässt Eckes ausrichten.

(L'essentiel/red)