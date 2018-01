Portman in Hollywood «sexuell terrorisiert»

Vor einem Jahr gingen Hunderttausende Frauen und Männer in verschiedenen Städten in Nordamerika auf die Straße, um für Gleichberechtigung (und gegen US-Präsident Donald Trump) zu demonstrieren. Nun fand am Samstag der zweite sogenannte Women's March statt.

Unter den erneut hunderttausendfach zusammengekommenen Leuten waren auch zahlreiche Celebs vertreten – und hielten im Namen der #MeToo-Bewegung und der Time's-Up-Kampagne ergreifende Reden, in denen sie eigene Erfahrungen mit Ungerechtigkeiten im Berufsalltag oder sogar sexuellen Belästigungen schilderten.

Portman: «Umfeld von sexuellem Terrorismus»

«Männer können tun und lassen, was sie wollen – wir Frauen aber nicht», so Schauspielerin Natalie Portman (36) bei ihrem Auftritt in Los Angeles. Ihr sei in Hollywood schon im Teenager-Alter vermittelt worden, wie wenig Wert sie als Frau habe.

Bereits bei ihrem ersten Film im Alter von 13 Jahren habe Portman sich von der Unterhaltungsindustrie sexualisiert gefühlt. Als sie nach ihrer Debüt-Rolle in «Léon – Der Profi» ihren ersten Fanbrief öffnete, schilderte ein Mann darin eine Vergewaltigungsfantasie. In Kritiken wurde über ihre «sprießenden Brüste» geschrieben.

Sie habe sich deshalb ein Image zugelegt, das sie «belesen, nerdig und prüde» habe wirken lassen und Rollen gewählt, in denen ihr Körper stets möglichst bedeckt gewesen sei. Sie habe sich immer wieder Bemerkungen zu ihrem Körper anhören müssen, auch Drohungen seien ausgesprochen worden. Portman spricht von «sexuellem Terrorismus». Jetzt wolle sie in einer Welt leben, in der sie sagen und tragen könne, was sie wolle, ohne sich um ihre Sicherheit zu fürchten.

Hier sehen Sie die komplette Rede von Natalie Portman:

Goldberg: «Wir akzeptieren dieses Verhalten nicht»

Schauspielerin Whoopi Goldberg sprach in New York vor den versammelten Demonstranten. «Wenn wir eine Veränderung wollen, müssen wir uns für diese Veränderung auch voll einsetzen», sagte die 62-Jährige zum Publikum. «Wir sind hier als Frauen, um zu sagen: Wir akzeptieren dieses Verhalten nicht mehr.»

«Ich will nicht, dass jemand mit mir spricht, als würde ich ihm gehören. Und ich will auch nicht angefasst werden, wenn ich ausdrücklich nein sage», fuhr sie fort – und begeisterte so ihre Zuhörer.

Die ganze Rede von Whoopi sehen Sie hier:

Viola Davis in Los Angeles

«Auch ich bin #MeToo», startete die 52-Jährige Schauspielerin Viola Davis ihre Rede. «Wenn ich meine Hand erhebe, bin ich mir bewusst, wie viele Frauen sich noch immer in Schweigen hüllen», fuhr sie fort. Sie wisse, dass viele noch nicht den Mut hatten, sich zu äußern – und will sich gerade für diese Frauen einsetzen.

Wie die Rede von Viola weitergeht, sehen Sie hier:

Zahlreiche weitere Stars vor Publikum

Weitere Stars machten ihrer angestauten Wut Luft und sprachen über eigene Erlebnisse. Sängerin Halsey (23) beispielsweise trug ein Gedicht vor, in dem sie ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen in Worte zu fassen versuchte.

Schauspielerin Alyssa Milano (45), die maßgeblich zum Erfolg des Hashtags #MeToo beigetragen hat, betonte, dass ihr Heimatland «stärker und freundlicher sei, als der Mann im Weißen Haus». Dass die Gleichberechtigung bald die gesellschaftliche Norm ist, hofft auch Scarlett Johansson (33), wie sie in ihrer Ansprache sagte.

Außerdem wandte sich Johansson auch indirekt an James Franco (39), dem von fünf Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Ohne seinen Namen auszusprechen kritisierte sie, dass er einen «Time's-Up»-Pins während den Golden Globes getragen hatte. Die Organisation stünde gegen den Missbrauch von Frauen. «Nebenbei: Ich will meinen Pin zurück», teilt sie an die Adresse des Schauspielers mit. Gegenüber der «Los Angeles Times» bestätigte sie danach, dass ihre Worte auf Franco abzielten.

Einen Ausschnitt aus den drei Reden sehen Sie im Video oben.



(L'essentiel/cts/epa)