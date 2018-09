Flughafenmitarbeiter zeigt Ullrich an

Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich soll am Dienstag am Hamburger Flughafen einen Gastronomie-Angestellten ohne Grund angegriffen haben. Dabei soll er ihm mit dem Daumen an den Kehlkopf gedrückt haben. Dies berichtet die «Bild»-Zeitung (Artikel ist kostenpflichtig). Der Gastronomie-Arbeiter und ein weiterer Angestellter geben an, Ullrich zweifelsohne erkannt zu haben.

Nach der Attacke soll der ehemalige Radprofi zusammen mit seinem Begleiter weiter zu einem Gate gegangen sein. Der Angestellte erstattete gegen 16 Uhr Anzeige. Die Polizei bestätigt: «Uns liegt eine Strafanzeige vor.» Laut «Bild» ist Jan Ullrich auf dem Weg nach Miami, um sich dort einem Entzug zu unterziehen. In der Vergangenheit hat er bereits wegen Drogen und Alkohol Entzüge gemacht.

Erst Anfang August war Ullrich in den Schlagzeilen, weil gegen ihn eine Anzeige aufgegeben worden war. So soll er in Frankfurt eine Prostituierte gewürgt haben. Die Ermittlungen gegen ihn laufen immer noch.

(L'essentiel/doz)