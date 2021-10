Yeliz Koc zeigt erstmals ihre Tochter auf Insta

Social-Media-Premiere für Snow Elanie: Am Mittwoch postete Yeliz Koc ein Foto von sich auf Instagram. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch dieses Mal posiert die 27-Jährige nicht allein. Im Arm hält sie ihr erstes Kind, das am 2. Oktober um 17.30 Uhr zur Welt kam. Zum niedlichen Mutter-Tochter-Bild kommentierte sie: «Mein Leben lang hat mir etwas gefehlt, ich wusste nie was. Heute weiß ich es.»

Auf dem Spiegelselfie ist das Baby in ein Tuch gehüllt und hat den Kopf an die Brust seiner Mama gekuschelt. Erstmals zeigt sie ihren Fans damit Snowie fast in voller Pracht – bis auf das Gesicht. Ein niedliches Detail enthüllt der Schnappschuss aber dennoch: der dichte dunkle Schopf ihrer Tochter. Der sorgt bei den Fans gleich für Begeisterung: «Diese Haare, wie putzig», schreibt etwa ein Userin. Eine weitere Followerin fügte an: «Jetzt schon so eine tolle Mähne.»

Keine PDA für Yeliz

Erst vor wenigen Tagen beantwortete Yeliz einige Fan-Fragen in ihren Instagram-Stories. Dabei gab sie preis, dass Jimi Blue aufgrund deutscher Covid-Bestimmungen erst gegen 13.30 Uhr in den Gebärsaal kommen durfte. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sie schon eine Weile im Krankenhaus gewesen sein, denn ihre Fruchtblase soll bereits um drei Uhr nachts geplatzt sein. Dennoch hat der Schauspieler und Sänger noch ganze vier Stunden der Geburt miterlebt.

Auf eine PDA, eine Spritze ins Rückenmark gegen Schmerzen bei der Geburt, habe sie verzichtet: «Meine Angst vor Spritzen und Nadeln ist schlimm.» Zusätzlich gab Yeliz weitere Eckdaten zu ihrer Tochter preis. So soll ihre Tochter bei der Geburt 51 cm groß und 3005 Gramm schwer gewesen sein. Außerdem sei sie zwei Wochen zu früh zu Welt gekommen. Der Geburtstermin war ursprünglich auf den 18. Oktober angesetzt.

